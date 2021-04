İlayda Yağmur Yılmaz: 'Pistin en hızlısı olmak istiyorum'

Avrupa Kadınlar Kupası'nda mücadele edecek ilk kadın motosikletçi unvanını alacak 32 yaşındaki İlayda, 17-18 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Uluslararası Mugello Pisti'nde yarışacak.



Sezonun 7 ayaklı yarışı için hazırlıklarını tamamlayan ve İtalya'ya hareket eden İlayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle 19 yaşındayken arkadaşının babasına artçı olarak tanıştığını anlattı.



Tutkusu nedeniyle 21 yaşında motosiklet satın aldığını belirten İlayda, sportif tarafını keşfedince yarışçı olmak istediğini vurguladı.



Türkiye şampiyonalarını yakından takip ettiğini vurgulayan motosikletçi, şöyle konuştu:



"Bu hafta sonu İtalya'da ilk uluslararası yarışıma katılacağım. Yarışın olduğu pistte hiç antrenman yapmadım. Rakiplerim pisti biliyor. Benim ilk yarışmamda önceliği pisti tanımak ve virajları zihnime yazmak. Avrupa Kupası'na İstanbul Park'ın arkasındaki çalışma alanında hazırlandım. Daha önce yarışmadım ve İtalya'da tecrübe kazanacağım. İlk kez böylesine bir organizasyonda yer almama rağmen şampiyonluğu hedefliyorum. Her ne kadar yeni olsam da yarışlarda podyumda yer almak isterim."



- Erkeklere karşı mücadele verdi



Yarışmaya başladıktan sonra hep yurt dışını hayal ettiğini anlatan İlayda, "Marmara Üniversitesi ingilizce işletme mezunuyum. Kendi işlerim var. Motosiklete başlayınca profesyonel sporcu olabilmek için planlar yaptım. Düzenli antrenmanlarımı gerçekleştirdim. İki yıl önce seçmelere katıldım ve Katar'a giderek 2 hafta eğitim aldım. Yurtdışında yarışmak bu sene nasip oldu." değerlendirmesini yaptı.



Ulusal yarışmalara başladığında erkeklere karşı mücadele verdiğini anımsatan İlayda, "İlk burada yarışlara başladığımız zaman pistte 120 erkek vardı. Motosikletle antrenmanlara, seçmelere katıldığımda erkekler bana karşı cephe alıyordu. Her şeye rağmen pes etmedim ve hayallerimin peşinden koştum." diye konuştu.



İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye'de pist şampiyonasına katılan ve kürsüye çıkan ilk kadın motosikletçi Name Ekin'i kendisine rol model seçtiğini söyledi.

Name Ekin'in kendisine inandığını dile getirdiğini ve mücadelesinden vazgeçmemesini istediğini anlatan İlayda, şunları kaydetti:



"Türkiye'de her sporcunun hayali Avrupa'ya açılmak. Önceleri sponsor bulamadım. İnandım ve şimdi bir şekilde Avrupa'da yarışmaya katılabilme imkanı oluştu. Demirhan Tel Çit Sistemleri bana sponsor oldu. İtalya'daki ilk ayak yarışına katılım için bana destek oldular. İnşallah bu hafta sonu İtalya'da piste çıkacağım. Beş yıl önce hayallerim bana uzaktı ama şimdi gerçek oldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğim."



İlayda Yağmur Yılmaz, motosikletin erkek sporu bilinmesine karşın, genç kızların hayallerinden vazgeçmemelerini sözlerine ekledi.

