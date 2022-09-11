Ilary Blasi ile ayrÄ±lan Francesco Totti sessizliÄŸini bozdu Ä°lk aldatan ben deÄŸilim, birden Ã§ok kiÅŸiyle beni aldattÄ±

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Francesco Totti ve Ilary Blasi'nin 17 yÄ±l sÃ¼ren evlilikleri Temmuz ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda sona ermiÅŸti. O dÃ¶nem Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin bir sÃ¼redir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerini aldattÄ±ÄŸÄ± ve son olarak ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±klarÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TOTTI VE ILARY BLASI'NÄ°N AYRILIK AÃ‡IKLAMASI

Totti ve televizyon sunucusu Ilary Blasi, Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.

Blasi aÃ§Ä±klamasÄ±nda; "20 yÄ±l ve Ã¼Ã§ harika Ã§ocuÄŸun ardÄ±ndan, Francesco Totti ile evliliÄŸimiz bitti. AyrÄ±lÄ±k sebebimiz bize Ã¶zel kalacak ve daha fazla aÃ§Ä±klama yapmayacaÄŸÄ±z. Herkesi Ã¶zel hayata saygÄ±ya ve spekÃ¼latif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸ, Roma'nÄ±n efsane kaptanÄ± Totti ise; "EvliliÄŸimizdeki krizi Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama ne kadar acÄ± verse de ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu anladÄ±k. Son aylarda yaptÄ±ÄŸÄ±m ve sÃ¶ylediÄŸim her ÅŸey Ã§ocuklarÄ±mÄ± korumak iÃ§indi. Onlar benim en kÄ±ymetlim. GirdiÄŸimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onlarÄ±n geliÅŸimleri iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Sevgili eÅŸime her zaman gÃ¼vendim ve saygÄ± duydum." diye konuÅŸmuÅŸtu.

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TOTTI SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° BOZDU! Ä°NANILMAZ Ä°DDÄ°ALAR

Francesco Totti, Corriere Della Sera'ya verdiÄŸi rÃ¶portajda Ilary Blasi'nin kendisini aldatmasÄ±nÄ± nasÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlattÄ±. Totti ayrÄ±ca Blasi ile evliliÄŸi sÃ¼rerken kendisinin biriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti.

Totti'nin aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

Bu konuda konuÅŸmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordum ama benden baÅŸka herkes konuÅŸtu. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n yanlÄ±ÅŸ ÅŸekilde acÄ± Ã§ekmelerini istemiyorum. BaÅŸta ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum. Ä°lk aldatan ben deÄŸildim. Kusursuz evlilik yoktur bunu biliyorum. Bizimki de mÃ¼kemmel deÄŸildi. Ä°lk olarak 2016 yÄ±lÄ±nda, futbolculuk kariyerimdeki son yÄ±lda krizler Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. ÃœzgÃ¼ndÃ¼m, ona ihtiyacÄ±m vardÄ± ama bana o ilgiyi gÃ¶stermiyordu.

"BABAMI KORONAVÄ°RÃœS'TEN KAYBETTÄ°M, BEN HASTA OLDUM, YANIMDA OLMADI"

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12 Ekim 2020'de babamÄ± koronavirÃ¼sten kaybettim. Onu son olarak 26 Apustos'ta gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Hasta olduÄŸu iÃ§in daha sonra ziyaret edemedim. YÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Ilary yanÄ±mda deÄŸildi. Daha sonra ben virÃ¼se yakalandÄ±m, 25 gÃ¼n evde karantinada kaldÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±, eÅŸimi Ã§ok Ã¶zledim. Sonunda Ã§ocuklarÄ±ma ve eÅŸime kavuÅŸtum ama eÅŸim artÄ±k eskisi gibi deÄŸildi.

"YAKIN DOSTLARIM, BÄ°RDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ°YLE GÃ–RÃœÅžTÃœÄžÃœNÃœ SÃ–YLEDÄ°"

GeÃ§en yÄ±lÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda sÃ¶ylentiler vardÄ±. Ilary'nin birden Ã§ok sevgilisi olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Ben de cevap olarak 'Ä°mkansÄ±z' diyebiliyordum. Ciddi olduklarÄ±nÄ±, Ilary'nin birden fazla kiÅŸiyle beni aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Ã‡ok gÃ¼vendiÄŸim, Ã¶mÃ¼rlÃ¼k dostlarÄ±m bile bana bunu sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±. Ä°nanamÄ±yordum.

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"KOD ADLARI KULLANIYORDU"

Sonra telefonunda mesajlarÄ± buldum. Ilary'nin kod adlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da fark ettim. Bunu sonbaharda anladÄ±m ama mesajlar Ã§ok daha eskiye dayanÄ±yordu. Åžok yaÅŸadÄ±m. Ilary'nin baÅŸka biriyle sevgili olmasÄ± benim iÃ§in ÅŸoktu. BaÅŸkalarÄ±na ilgi duyabileceÄŸine inanamadÄ±m ama mesajlar gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼ndeydi iÅŸte. Otellerde buluÅŸtuklarÄ± yazÄ±yordu mesajlarda... KuafÃ¶rÃ¼ Alessia'nÄ±n da bu buluÅŸmalara aracÄ±lÄ±k ettiÄŸini anladÄ±m. DiÄŸer kiÅŸilerin isimlerini vermeyeceÄŸim.

"KÃ–PEK GÄ°BÄ° ACI Ã‡EKTÄ°M"

Her ÅŸeyi iÃ§imde tuttum. Kimseye bir ÅŸey sÃ¶ylemedim. 11 yaÅŸÄ±mdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadÄ±m derdimi. Sorunlar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zlerini kapatan biri deÄŸilim ama hiÃ§bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi davranmaya baÅŸladÄ±m. Konu Ilary deÄŸildi, konu Ã§ocuklardÄ±, aileydi. KÃ¶pek gibi acÄ± Ã§ektim, aÄŸladÄ±m. Bir gÃ¼n bana dedi ki; 'Bu yÄ±l Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra dÃ¶neceÄŸim.' Ä°nanamadÄ±m.

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"BENÄ° KURTARAN NEOMI OLDU"

Depresyona girdim. EvliliÄŸin bitmesi iÃ§in uzun sÃ¼re gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan Ã§Ä±karan kiÅŸi oldu. Bir anda haberler gazetelerde Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Onlar sÃ¶ylentilerdi ama kanÄ±tlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkÄ±nda. Uykusuz geceler geÃ§irdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. ArtÄ±k ben, ben deÄŸilim. BaÅŸka bir insandÄ±m. Beni kurtaran Noemi oldu.

Noemi ile ilk baÅŸta arkadaÅŸtÄ±m. Stadyumda fotoÄŸraflandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼n arkadaÅŸtÄ±k. O arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte spora gitmiÅŸ, padel oynamÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan maÃ§agelmiÅŸler. Haberim yoktu. O an arkadaÅŸtÄ±k zaten. ArkadaÅŸÄ±m olan birinin geliÅŸinden haberim olsaydÄ± yan yana oturuyor olurduk, neden uzak oturmayÄ± tercih edelim ki. Ä°liÅŸkimiz bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda baÅŸladÄ± diyebilirim. Tekrar ediyorum; ilk aldatan asla ben olmadÄ±m.

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"Ä°NKAR EDÄ°P O ADAMLARLA GÃ–RÃœÅžMEYE DEVAM ETTÄ°"

AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim ilk gÃ¼nlerde sesimi Ã§Ä±karmadÄ±m. Hala ailemi kurtarabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Bir noktada dayanamadÄ±m ve Ilary'e diÄŸer adamÄ± sordum. Ä°nkar etti, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sonra bildiÄŸimi fark etti. Bana sadece kahve iÃ§mek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Hem o adam varmÄ±ÅŸ, hem de baÅŸkalarÄ±... Bildiklerimi, bulduklarÄ±mÄ± ona sÃ¶yledim. Daha sonra kuafÃ¶rÃ¼ Alessia ile yÃ¼zleÅŸtirdim. Ä°kisi de inkar ediyordu. AynÄ± tarihlerde o adamlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyordu. Bu basÄ±na dÃ¼ÅŸmeden ben ve Neomi ile ilgili haberler basÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

"BABASI SAAT KOLEKSÄ°YONUMU ALIP GÄ°TTÄ°"

BoÅŸanmamÄ±zdan sonra babasÄ±, eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in evimize geldi. Daha sonra fark ettim ki saat kÄ±oleksiyonumun hepsini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ. KutularÄ± ve garanti belgeleriyle beraber gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla olabilecek bir ÅŸey deÄŸil. AyrÄ±ca peÅŸime Ã¶zel birini takmÄ±ÅŸlar. Arabama, evime ses kayÄ±t cihazlarÄ± yerleÅŸtirmiÅŸler. GPS ile takip ediliyorum.