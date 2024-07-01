İkisi de hayal kırıklığı, ikisinden biri çeyrek finale kalacak! Fransa-Belçika son haberler, EURO 2024 iddaa oranları, istatistikler...

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FRANSA

EURO 2024 serüvenine Avusturya'yı 1-0 yenerek başlayan Fransa, sonrasında Hollanda ve Polonya ile berabere kaldı; Avusturya'nın arkasında D Grubu'nu ikinci sırada bitirip E Grubu ikincisi Belçika ile eşleşti.

Avusturya maçında burnu kırılan Kylian Mbappe, Hollanda maçında süre almadı. Polonya maçında ise maskeyle oynadı.

Belçika sınavı öncesindeki son antrenmana maske takmadan katıldı ancak basın toplantısında maç esnasında takmak zorunda olduğunu açıkladı.

Polonya karşısında kenardan gelen Antoine Griezmann, bu kez ilk 11'de olacak.

TD Didier Deschamps, Ousmane Dembele'yi yedekte bekletip 4-4-2 ile sahaya çıkacak.

Fransız kaynaklar Aurelien Tchouameni'nin savunmanın önünde, Griezmann'ın Mbappe ile Marcus Thurman'ın arkasında olacağını yazdı.

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N'Golo Kante ile Adrien Rabiot, hücumla savunma arasındaki dengeyi koruyacak.

BELÇİKA

Belçika ise, Slovakya yenilgisiyle başladığı E Grubu'nu, Romanya galibiyeti ve Ukrayna beraberliğiyle tamamladı.

Grupta tüm takımlar 4 puan topladı; Romanya'dan daha az gol attıkları için averajla ikinci oldular ve D Grubu ikincisi Fransa ile eşleştiler.

Sakatlıkları nedeniyle grup maçlarında süre almayan Thomas Meunier ve Axel Witsel'in bir kez daha takım arkadaşlarını yalnız bırakması bekleniyor.

Cezası (sarı kart) sona eren Dodi Lukebakio maç kadrosunda olacak.

TD Domenico Tedesco, Slovakya yenilgisinden sonra oturttuğu düzeni ve oyuncu tercihlerini değiştirmeyecek.

Orta alanda "Youri Tielemans & Amadou Onana" ikilisi, önlerinde Kevin De Bruyne forma giyecek.

Bir kanatta Yannick Carrasco'yu, diğerinde Jeremy Doku'yu izleyeceğiz. Gole en yakın noktada Romelu Lukaku olacak.

"Fransa - Belçika" Son 16 maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa son 6 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (3B)

- Belçika son 5 maçının 4'ünde gol yemedi; gol yediği tek maçı kaybetti! (3G 1B)

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- Maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, grup karşılaşmalarında 2 kez görev yaptı. (5 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%35'lik kesim Fransızların zorlu maçta (90 dakika içinde) Belçika'yı kupa dışına iteceğini düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Fransa'nın orta sahadaki dinamosu, 2000'li Aurelien Tchouameni'nin Monaco günlerini hatırlayalım...