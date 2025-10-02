×
Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Fenerbahçe#Samsunspor
İki zafer daha bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Samsunspor sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki iki ekibimiz bu akşam sahaya çıkacak.

İlk olarak 19.45’te Fenerbahçe sahne alacak ve Chobani Stadı’nda Fransa’nın Nice ekibini konuk edecek. Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen sarı lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Fenerbahçe’de bir süredir takımla çalışmayan Duran’ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Samsunspor ise Konferans Ligi ilk hafta müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova’ya konuk olacak. Polonya’nın başkenti Varşova’da Marshall Jozef Pilsudski Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00 de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

