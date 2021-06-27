İki yıllık Wimbledon hasreti bitiyor!

İngiltere'nin başkenti Londra, ilk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına bir yıl aranın ardından ev sahipliği yapacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.



Kovid-19 tedbirlerinden dolayı turnuvanın son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında (günlük 21 bin) seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort, tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.



2021 Wimbledon'da dağıtılan toplam ödül, önceki turnuvaya göre yüzde 7,85 azalarak 35 milyon 16 bin sterline, tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,35 milyondan 1,7 milyon sterline düştü.



- Federer kendini Wimbledon'a sakladı



Tek erkekler ana tablosunda gözler, 8 şampiyonlukla kendisine ait Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu geliştirmeye çalışacak 6 numaralı seribaşı Roger Federer'de olacak.



Grand slam kariyerindeki 21. kupasını kovalayacak Federer, bunu başarması halinde Rafael Nadal ile paylaştığı "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu tek başına ele geçirecek.



Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından mart ayındaki Katar Açık'ta kortlara dönen 39 yaşındaki Federer, vücudunu daha fazla yormamak adına 4. tura yükseldiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekilmişti.



Federer'in bu yoldaki en büyük rakibi, son iki organizasyon da dahil Wimbledon'ı 5 kez kazanan dünya 1 numarası Novak Djokovic olacak. Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ı kazanan Djokovic, Londra'dan da şampiyonlukla dönerse kariyerindeki 20. büyük turnuva zaferini yaşayacak.



Federer'e tehdit oluşturacak diğer isimler arasında, ana tablonun aynı yarısındaki Daniil Medvedev (2 numaralı seribaşı), Alexander Zverev (4), Matteo Berrettini (7), 2014 yarı finalisti Grigor Dimitrov (18) ve 2017 finalisti Marin Cilic (32) öne çıkıyor.



Djokovic'in başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise Stefanos Tsitsipas (3), Andrey Rublev (5), 2019 yarı finalisti Roberto Bautista (8), Diego Schwartzman (9), Denis Shapovalov (10) yer alıyor.



- Kadınlarda şampiyonluk adayı çok



Son 8 grand slam turnuvasında 7 farklı şampiyonun çıktığı kadınlar kategorisinde dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 4. turdan ötesini göremediği Wimbledon'da kariyerinin 2. büyük turnuvasını kazanmaya çalışacak.



2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden 39 yaşındaki Serena Williams ise Wimbledon'da 2016'dan bu yana ilk, toplamda 8. şampiyonluğu için korta çıkacak. Williams bunu başarırsa "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.



Barty ve Serena Williams (6 numaralı seribaşı); 2019 yarı finalisti Elina Svitolina (3), Bianca Andreescu (5), Belinda Bencic (9), Victoria Azarenka (12), bu yıl Roland Garros'yu kazanan Barbora Krejcikova (14), Anastasia Pavlyuchenkova (16) ve 2018 şampiyonu Angelique Kerber (25) ile beraber ana tablonun aynı yarısında mücadele edecek.



Ana tablonun diğer yarısında da Aryna Sabalenka (2), Sofia Kenin (4), Iga Swiatek (7), Karolina Pliskova (8), 2011 ve 2014 şampiyonu Petra Kvitova (10), 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (11) dikkati çekiyor.



- Önemli isimler Wimbledon'a katılmayacak



Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Nadal, dinlenmek istemesi, dünya sıralamasının 5. basamağındaki Dominic Thiem ise el bileğindeki sakatlık nedeniyle turnuvada yer almayacak.



Kadınların son şampiyonu Simona Halep (dünya 3 numarası), baldırındaki sakatlık sebebiyle, Naomi Osaka (2) da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklandığı için Wimbledon'da mücadele etmeyecek.



- Wimbledon'ı diğerlerinden ayıranlar



En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi.



23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.



Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun “koyu yeşil” olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.



Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, hızlı servisleri ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. 2009'dan beri açılır-kapanır çatıya sahip merkez korttan sonra 2019'da da 1 numaralı kort, kapanabilir tavan sistemine kavuştu.



- Wimbledon'ın rekorları



Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer'in 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova'nın 9 şampiyonlukla rekoru elinde tuttuğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar



Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Björn Borg (İsveç) - 5

Novak Djokovic (Sırbistan) - 5

*Laurence Doherty (İngiltere) - 5



Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

*Helen Wills Moody (ABD) - 8

Steffi Graf (Almanya) - 7

Serena Williams (ABD) - 7

*Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7



Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez

Björn Borg (İsveç) - 5

Roger Federer (İsviçre) - 5



Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 6

*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5



Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Roger Federer (İsviçre)

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)



Kadınlar:

2010 - Serena Williams (ABD)

2011 - Petra Kvitova (Çekya)

2012 - Serena Williams (ABD)

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

2018 - Angelique Kerber (Almanya)

2019 - Simona Halep (Romanya)



En genç kazanan

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15



En düşük sıradan kazanan

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken



Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

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