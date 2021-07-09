İki top ve bir penaltıyla Danimarka'ya güle güle!

Hadi canım, bu temasa penaltı mı olur?

· VAR ne iş yapar?

· Alakasız penaltı! Vikinglere yazık oldu!

· Çok küçük bir temas var gibi ama VAR karışmaz!

· Pes, bütün maçlarını evinde oyna, bir de bedavadan penaltı kazan!

· Hakemin durduğu yerden bakınca penaltı!

· Bu penaltı ise EURO 2020’de verilmeyen onlarcası var!

· Sterling hafif teması hisseder hissetmez bıraktı! Sarı kart olmalıydı.

· Makkelie turnuvaya çok iyi başladı, skandal bitirdi!

CLATTENBURG: BU PENALTI VERİLMEMELİYDİ

· İngiltere'ye 55 yıl sonra final kapısını açan Danimarka zaferinin yankıları sürüyor. Kane’in penaltısını Schmeichel’ın kurtarması, dönen topu Kane’in tamamlayıp skoru 2-1’e getirmesi dünya spor basınında ve sosyal medyada fazlasıyla gündemdeydi. Turnuva süresince Cüneyt Çakır ile birlikte en formda hakem gösterilen Danny Makkelie’nin yarı finaldeki yönetimi çok tartışıldı. Hakemlerin genel itibarıyla faul ve kart standartlarının yüksek olduğu turnuvada Sterling’in pozisyonuna çok kolay penaltı çalması kabul görmedi.

· Daily Mail’deki köşesinde penaltıyı değerlendiren İngilizlerin ünlü eski hakemlerinden Mark Clattenburg bence tepki çekmemek için önce başka pozisyondan bahsedip, sonra Sterling’in pozisyonuna değindi: “Norgaard, Harry Kane’in hemen önündeydi ve Kane topu almış olsa da müdahaleye maruz kaldı. Hakem bence penaltıyı atladı. Sterling’in pozisyonunda ise Maehle’nin çok hafif teması var. Bu seviyede bir mücadelede, böyle kritik anda bu penaltı verilmemeliydi. Yalnız, VAR’ın müdahale edebileceği açık ve bariz bir hata değildi.”

WENGER'DEN TÜRK USULÜ YORUM

· Bundesliga’da geçen sezon sonunda hakemliğe veda eden Manuel Grafe ise Sterling’in pozisyonunun penaltı olmadığını ancak UEFA’nın hakemlere kesin talimatı kapsamında eğer oyuncuya temas varsa VAR’ın karışmamasının istendiğini belirtti. Arsene Wenger ise tam Türk usulü yorumda bulundu: “Penaltı yok ancak anlamadığım nokta VAR neden çağırıp, gel bir bak demiyor.”

Sevgili Wenger, bizim MHK’larda görev alırsanız bu soruya uygulamalı cevap alabilir ve mutlu olabilirsiniz! Sizi İstanbul’a bekliyoruz.

SOUTHGATE: KOLAY BİR PENALTI ÇALINDI

· İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate “Kolay bir penaltı çalındığını belirtmek gerek” şeklinde konuşurken, Vikinglerin takdir toplayan başarılı teknik patronu Kasper Hjulmand ise “Finale bu kadar yakın olduğumuz bir anda bu şekilde karar verilmesi bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Penaltı olmaması gereken bir karardı ve şu anda beni rahatsız ediyor. Maç kaybedilebilir ama bu şekilde kaybetmek büyük hayal kırıklığı çünkü oyuncularım çok savaştı” dedi.

GOLDEN ÖNCE SAHADA 2 TOP VARDI

Yarı finaldeki ilginç enstantanelerden biri de maçın skorunu tayin eden penaltı öncesinde Sterling ceza alanına girerken oyun alanında iki top birden olmasıydı. Hatta aktif oyuna 2 metre mesafedeydi. İngiltere teknik direktör Southgate “Topu gördüm tabii ama bu esnada nasıl bir karar verilmeli emin değilim. Daha önce İngiltere’de de böyle bir durumun olduğu ve golün geçersiz sayılmadığını görmüştüm” dedi. Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand ise Sterling’in pozisyonundan 5 saniye kadar önce 4. hakemin sahadaki topu gördüğünü ve hakemi uyarmaya çalıştığını iddia etti. Ancak hakem Danny Makkelie, diğer topun aktif oyunu etkilemediğini belirterek oyunu sürdürdü. Elbette ki kural hatası yok lakin bizde olsa yenilginin ardından yersiz kural hatası tartışmaları gündemi fazlasıyla kaplardı.

EURO 2020'DE İLGİNÇ İSTATİSTİK

· EURO 2020’de 7 maç uzatmalara gitti ve Avrupa şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı. Majör turnuvalarda ise rekor 1990 ve 2014 Dünya Kupalarında (8 maç)...

KENDİ KALESİNE GOL REKORU

EURO 2020, son olarak Danimarkalı Simon Kjaer’in İngiltere maçındaki golüyle birlikte kendi kalesine atılan 11. gole tanıklık etti ve bu alanda bir rekora ulaşıldı

EURO 2020'DE ADRESİ ŞAŞIRANLAR

· 1- Türkiye-İtalya: Merih Demiral

· 2- Polonya-Slovakya: Wojciech Szczesny

· 3- Fransa-Almanya: Mats Hummels

· 4- İsviçre-İspanya: Denis Zakaria

· 5- Finlandiya-Belçika: Lukáç Hrádecky

· 6- Hırvatistan-İspanya: Pedri

· 7- Portekiz-Almanya: Ruben Dias

· 8- Portekiz-Almanya: Raphael Guerreiro

· 9- Slovakya-İspanya: Martin Dubravka

· 10- Slovakya-İspanya: Juraj Kucka

· 11- İngiltere-Danimarka: Simon Kjaer...

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