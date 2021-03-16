İki takımda da son anda kadrodan çıkartılan isimler var! Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Süper Lig'de tozu dumana katan ve üst üste 6 galibiyet alıp zirveye kurulan Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle kupa yarı final maçında forma giyemeyecek.

- Kamp kadrosu açıklandığında ismi olmayan Bernard Mensah'ın da son durumu belli oldu. Ganalı orta saha oyuncusunun büyükannesinin vefat ettiği, bu nedenle TD Sergen Yalçın'dan izin aldığı açıklandı.

- Ligdeki maçta 2 kez öne geçip yakalanan siyah-beyazlılar, 84'te Josef'le kapıyı tamamen kapatıp 3 puanı cebe indirmişti.

- Yoğun maç trafiği ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi düşünüldüğünde, Yalçın'ın kadroda rotasyona gidebilmesi çok muhtemel...

- Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Georges-Kevin N'Koudou gibi isimler ilk 11'de başlayabilir. Sağ bekte Bilal Ceylan bile görebiliriz.

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir'de de Beşiktaş gibi son anda kadrodan çıkartılan bir isim var...

- Antrenmanda dizine darbe alan Rafael’in durumu maç öncesi yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak ancak Brezilyalı sağ bekin yetişmesi beklenmiyor.

- Kondisyonerler eşliğinde çalışan Fredrik Gulbrandsen ile tedavileri devam eden Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes zorlu yarı finalde forma giyemeyecek. Son 2 lig maçını pas geçen Mahmut Tekdemir ise iyileşti.

- Son 3 lig maçında sonradan oyuna girip gol atan Demba Ba bir kez daha kenarda mı bekler yoksa TD Aykut Kocaman bu sefer ilk 11 başlatır mı bilinmez; Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Berkay Özcan ve Mehmet Topal'ın mutlaka oynayacağını söyleyebiliriz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Başakşehir deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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Başakşehirli Demba Ba'nın Chelsea günleri! Kritik anda, kritik yerde, turu getiren gol...