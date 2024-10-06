İki şampiyonluk adayı birden sahada!

Haberin Devamı

Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor’u konuk edecek. Oynadığı son iki maçta farklı öne geçip üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip bu kez galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Tıpkı G.Saray gibi ligde yenilgisi bulunmayan Beşiktaş da Gaziantep deplasmanında namağlup unvanını sürdürmeye çalışacak. İki karşılaşma da 19.00’da başlayacak.

OSIMSEN'SİZ GALATASARAY, ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Oynadığı son iki resmi maçtan da beraberlikle ayrılan, Kasımpaşa karşısında üç Rigas FS karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip bugün galip gelerek taraftarının gönlünü alma amacında. Sarı kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in bugün riske edilmesi beklenmiyor. Son üç maçında yenilmeyen Alanyaspor’da ise hedef seriyi dört karşılaşmaya çıkarmak. Akdeniz ekibinde stoper Furkan Bayır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray Alanyaspor’u konuk ettiği son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken Akdeniz ekibi İstanbul’daki son galibiyetini Eylül 2021’de aldı.

Haberin Devamı

1- Galatasaray bu sezon bir karşılaşma hariç oynadığı tüm resmi maçlarda gol yedi. O maç da 5-0’lık Çaykur Rizespor galibiyetiydi.

3- Süper Lig’de çıktığı son üç maçta gol yemeyen Alanyaspor tarihinde ilk kez 4 maçlık bir seri yapmaya çalışacak.

ÜÇ EKSİĞİ BULUNAN BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP SINAVINDA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın Gaziantep FK’nin konuğu olacak. Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında hem moral depolamaya hem de ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak. Siyah beyazlılarda sakatları süren Necip ve El Musrati’nin yanı sıra dün idmanda sakatlanan ve iki hafta oynayamayacağı öğrenilen Ersin forma giyemeyecek. İyileşen Mert ise sahada olacak. · LİGE galibiyetle başlasa dahi sonraki 5 maçta 1 puan alabilen Gaziantep FK ise kötü gidişe ‘dur’ deme amacında... Kırmızı siyahlılarda Eren ve Stephen’ın sakatlıkları sürüyor. Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını iç sahada 2-0 kazanan Gaziantep FK, rakibini tarihinde ilk kez üst üste iki kez mağlup etmeye çalışacak.

Haberin Devamı