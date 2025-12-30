İki futbolcudan Beşiktaş yönetimine: 'Tazminatlarımızı öderseniz gideriz!'

Haberin Devamı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın gönderilmesini istediği Jonas Svensson ve David Jurasek’in menajerlerini İstanbul’a çağırdı.

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul’da olmaları beklenen menajerlerle iki futbolcunun sözleşmelerinin feshi için görüşmeler yapılacak.

Benfica’dan kiralanan Jurasek ve bonservisi Beşiktaş’ta olan Svensson’un ayrılık konusunda sorun çıkarmaları beklenmiyor.

'HAK EDİŞ VE TAZMİNATLAR ÖDERSE GİDERİZ'

Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun, “Sezon sonuna kadar olan hak edişlerimiz ve tazminatlarımız ödendiği takdirde gidebiliriz” dediği öğrenildi.

