MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİki futbolcu fidye için kaçırıldı
GeriFutbol İki futbolcu fidye için kaçırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 21:24,Son Güncelleme:/

İki futbolcu fidye için kaçırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki futbolcu fidye için kaçırıldı
Abone Olgoogle-news

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde iki futbolcu kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

Ondo Eyaleti Emniyet Müdürü Undie Adie, yaptığı açıklamada, ülkenin Benin-Akure kara yolunda silahlı kişilerin Nijerya Milli Takımı'nda oynayan Dayo Ojo ile Benjamin Iluyomade isimli futbolcuyu kaçırdığını belirtti.

Adie, silahlı kişilerin, kaçırdığı futbolcuların serbest bırakılması karşılığında 100 milyon naira (yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) fidye istedikleri söyledi.

Adie, futbolcuların kurtarılması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın güney bölgesinde aralık ayında 10 milyon naira (yaklaşık 170 bin lira) fidye için iki rahip kaçırılmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle