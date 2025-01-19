İhraç edilen Erdem Can'dan Alimpijevic'e tepki: Anneme küfür etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Fibabanka, sahasında Türk Telekom’u 96-88 yendi. Maçın henüz 37. saniyesinde siyah beyazlıların koçu Dusan Alimpijevic ile rakip meslektaşı Erdem Can arasındaki gerginlik sonrası Can diskalifiye oldu.

Karşılaşma sonrası Can’ın yardımcıları Alimpijevic‘in elini sıkmadı. Erdem Can "Alimpijevic Sırpça anneme küfür etti. Hakemler bir şey yapmayınca ben de karşılık verdim" dedi.

Alimpijevic ise, "Kimse benim suratıma yaklaşıp da nasıl oynayacağımı veyahut nasıl savunma yapacağımı söyleyemez" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Beşiktaş, Türk Telekom maçında yaşananlar ve Erdem Can'ın açıklamaları hakkında şu açıklamayı yaptı:

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"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Türk Telekom’u 96-88 mağlup ettiği maçın henüz ilk dakikasında diskalifiye edilen ve maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine yaptığı açıklamada Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’e karşı gerçek dışı ithamlarda bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle bir Türk spor insanına yakışmayacak davranışlarda bulunan ve Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’e; sahada hakemlerin, tribünde taraftarlarımızın ve ekranları başında müsabakayı takip eden binlerce sporseverin gözleri önünde küfretme terbiyesizliğinde bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can’ı şiddetle kınıyoruz.

Müsabakanın hakemleri bu konuda gerekeni yapmış, spor sahalarında görmek istemediğimiz bu eylemi gerçekleştiren Erdem Can’ı olması gerektiği gibi diskalifiye etmiştir.

Türk Telekom başantrenörü Erdem Can, hatasını anlayıp başta Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic olmak üzere tüm sporseverlerden özür dileyeceği yerde, maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine açıklamada bulunarak Alimpijevic’e gerçek dışı ithamlarda bulunarak suçunu hafifletmeye çalışmıştır.

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Türk Telekom teknik ve idari ekibi, sporun barış ve kardeşlik olduğunu unutmuş, maçın ardından sporcularımızla teknik ekibimizin eline sıkma nezaketini göstermemiştir.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’e küfreden Türk Telekom başantrenörü Erdem Can’ı bir kez daha kınıyor, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun söz konusu kişi hakkında gerekli disiplin cezasını uygulayacağına inanıyoruz."