Igor Tudor'un Verona'sından harika geri dönüş

Maça etkili başlayan ev sahibi Venezia, 12. dakikada Ceccaroni, 19. dakikada Crnigoj ve 27. dakikada Henry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü eline alan Tudor'un Verona'sı; 52. dakikada Henry (Kendi kalesine), 65. dakikada Caprari, 67 ve 85. dakikalarda Simeone'nin golleriyle mücadeleyi 4-3 kazandı.
Ev sahibi Venezia'da ilk golün sahibi Ceccaroni, 67. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 23 puana yükselen Verona 9. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Venezia ise 16. sırada yer aldı.