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Igor Tudor'un Verona'sından harika geri dönüş

#Igor Tudor#Hellas Verona#Venezia
Igor Tudorun Veronasından harika geri dönüş

Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, Serie A'nın 16. haftasında Venezia'yı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.

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Maça etkili başlayan ev sahibi Venezia, 12. dakikada Ceccaroni, 19. dakikada Crnigoj ve 27. dakikada Henry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü eline alan Tudor'un Verona'sı; 52. dakikada Henry (Kendi kalesine), 65. dakikada Caprari, 67 ve 85. dakikalarda Simeone'nin golleriyle mücadeleyi 4-3 kazandı.

Ev sahibi Venezia'da ilk golün sahibi Ceccaroni, 67. dakikada kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla 23 puana yükselen Verona 9. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Venezia ise 16. sırada yer aldı.

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#Igor Tudor#Hellas Verona#Venezia

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