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Igor Tudor resmen Juventus'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Juventus#Igor Tudor#Serie A
Igor Tudor resmen Juventusta
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 19:19

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, İtalyan devi Juventus'un yeni teknik direktörü oldu.

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Serie A ekibi, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırdığını ve göreve ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor'un getirildiğini duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde Juventus formasını terleten Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus, İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor.

Tudor, Juventus'un başında sezon sonuna kadar kalacak ve Şampiyonlar Ligi bileti alırsa sözleşmesi uzayacak.

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#Juventus#Igor Tudor#Serie A

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