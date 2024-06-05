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Igor Tudor, Lazio'dan ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Lazio#Tudor#İtalya
Igor Tudor, Laziodan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 22:42

Lazio, 3 ay önce göreve gelen Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Lazio, Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Hırvat teknik adam, Serie A ekibinin başına mart ayında geçmişti.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor ve Lazio yönetimi arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı ve bu sebeple ayrılık kararı alındı.

Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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#Lazio#Tudor#İtalya

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