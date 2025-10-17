×
Igor Kokoskov: 'Planımızı uygulayamadık!'

Güncelleme Tarihi:

#Eurolaegue#Anadolu Efes#Igor Kokoskov
Igor Kokoskov: Planımızı uygulayamadık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 23:32

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Panathinaikos mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 81-95 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, yenilginin ardından konuştu. 

İşte Kokoskov'un açıklamaları;

"KAYBETMEK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

“Bugün kısa beşlerle oynamak zorunda kaldık ama idmanlarda buna çalışmamıştık. Ercan Osmani ve Papagiannis, bizim için çok önemli oyuncular. Bu iki ismi kaybetmemiz her şeyi değiştirdi. Açıkçası yolda yeni bir şeyler denemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmadı."

"PLANIMIZI UYGULAYAMADIK"

"Önümüzde uzun bir sezon var, yeniden toparlanmamız lazım. Özellikle rotasyon ve savunma kurgusu bakımından birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Yine de oyuncularımızın mücadelesi çok iyiydi, bu konuda asla şikayet edemem. Maç planımızı uygulayamadık.”

