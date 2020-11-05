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Basketbol
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Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Igor Kokoskov: "Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için..."

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Igor Kokoskov: "Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için..."
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Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rusya'nın Khimki takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, Khimki'nin sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu aktararak, "Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler." ifadelerini kullandı.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız."

Igor Kokoskov: Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için...

Sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ise Khimki'nin güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved’in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

 

Igor Kokoskov: Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için...

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