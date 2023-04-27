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Igor Gorgonzola Novara'da kriz! Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi soyunma odasına kapıştı...

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#Ebrar Karakurt#Voleybol#Gianvittorio Leonardi
Igor Gorgonzola Novarada kriz Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi soyunma odasına kapıştı...
Barlas Ateşli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:53

Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt'un, kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile Imoco maçının ardından soyunma odasında tartıştığı öne sürüldü.

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İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Imoco maçının ardından kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile tartıştığı ortaya çıktı.

İtalya Kadınlar Voleybol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Imoco Volley'e konuk olan Igor Gorgonzola Novara, mücadeleyi 3-0 kaybetti. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, mücadeleyi 11 sayıyla tamamladı.

İki büyük takım arasındaki ikinci maç, Cumartesi günü oynanacak.

Igor Gorgonzola Novarada kriz Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi soyunma odasına kapıştı...

EBRAR KARAKURT İLE BAŞKAN KORİDORDA TARTIŞTI

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Imoco maçının ardından Novara'da sinirlerin gerildiğini okuyucularına aktardı. Haberde Novara başkanı Gianvittorio Leonardi ile Ebrar Karakurt'un soyunma odası koridorlarında yüksek sesli bir tartışma yaşadığı ifade edildi.

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İkili arasındaki tartışmanın, başkan Leonardi'nin Ebrar Karakurt'u profesyonel olmamakla suçlamalasıyla başladığı, Ebrar'ın da aynı tonda ve sertlikte cevap vermesiyle alevlendiği belirtildi.

İtalyan kulübünden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Igor Gorgonzola Novarada kriz Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi soyunma odasına kapıştı...

DİSİPLİNSİZLİKTEN İLK 6 DIŞINDA KALMIŞTI

Ebrar Karakurt, normal sezonun sonlarında oynanan Bergamo maçında ilk 6'ya alınmamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada disiplin sebebiyle teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda milli voleybolcunun ilk 6 dışında bırakıldığı ifade edilmişti. Ebrar mücadelenin ilerleyen bölümünde oyuna dahil olmuştu.

YENİ ADRESİ RUSYA

Geçen sezonun başında Igor Gorgonzola Novara'ya 2 yıllık sözleşmeyle transfer olan Ebrar Karakurt yeni sezonda Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'da mücadele edecek.

23 yaşındaki milli pasör çaprazının Rus ekibinden yıllık 800 bin dolar teklif aldığı ve kabul ettiği belirtiliyor.

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#Ebrar Karakurt#Voleybol#Gianvittorio Leonardi

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