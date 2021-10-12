Igokea Galatasaray Nef FIBA Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Grubundaki ilk maçında ERA Nymburk’u 101-85 yenen Galatasaray, bu maçtan da galip gelerek Avrupa macerasında seri yakalamak istiyor.

ERA Nymburk galibiyetinde Melo Trimble 8/10 üçlük isabetiyle maça damgasını vurdu. Birleşik Devletli guard 33 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. DeVaughn Akoon-Purcell, 16’sı ilk yarıda olmak üzere 23 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla dikkat çekti. Dee Bost 13 sayı, David Kravish ise 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular arasında oldular.

IGOKEA GALATASARAY NEF FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak. Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile karşı karşıya gelecek. Bosna Hersek’teki Laktaši Sports Hall’da 13 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından yayınlanacak.