Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 18:59

1. Lig ekibi Iğdır FK, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Iğdır FK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

20 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan İbrahim Üzülmez, ligde takımının başında çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Deneyimli teknik direktör, tüm kulvarlarda görev aldığı 19 maçta ise 9 galibiyetle sahadan ayrıldı.

