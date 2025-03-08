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Iğdır FK ile Şanlıurfaspor 4 gollü maçta yenişemedi!

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#Iğdır#Şanlıurfaspor#1. Lig
Iğdır FK ile Şanlıurfaspor 4 gollü maçta yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 16:35

Alagöz Holding Iğdır, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Selim Şenöz, Salih Burak Demirel

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 62 Thuram), Bruno, Regattin (Dk. 62 Ahmet Emin Engin), Mert Çölgeçen (Dk. 46 Ethemi), Muammer Sarıkaya (Dk. 73 Avramovski), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Ali Yaşar (Dk. 61 Caner Cavlun)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku (Dk. 86 Fatih Eren), Safa Kınalı, Kappel (Dk. 46 Alpay Çelebi, Dk. 90+7 Seyit Gazanfer), Akabueze, Nafican Yardımcı, Muscat, Sambou (Dk. 75 Okyere), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+3 Çağrı Giritlioğlu), Ogundu (Dk. 87 Ahmet Yazar)

Goller: Dk. 42 Sambou, Dk. 60 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor) Dk. 76 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+13 Gianni Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

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Kırmızı kart: Dk. 90+11 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik direktör) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Alim Öztürk, Dk. 87 Bahadır Han Gündoğdu, 90+8 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Nafican Yardımcı, Dk. 74 Erzhan Tokotaev, Dk. 87 Uchenne Ogundu, Dk. 90+12 Zach Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

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#Iğdır#Şanlıurfaspor#1. Lig

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