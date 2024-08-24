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Iğdır FK ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

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#Futbol#Gençlerbirliği#Iğdır Fk
Iğdır FK ile Gençlerbirliği puanları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 19:40

1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Gençlerbirliği ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir Stadı

Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Berkan Keskin), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Dk. 65 Niemann), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Lico (Dk. 88 Marcos Silva), Caner Cavlun (Dk. 77 Catic), Regattin, Aleksic

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 90+3 Oğuzhan Berber), Buğra Çağıran (Dk. 77 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 78 Samed Onur), Djitte (Dk. 84 Yatabare)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guima, Dk. 62 Caner Cavlun, 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)

 

 

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#Futbol#Gençlerbirliği#Iğdır Fk

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