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Iğdır FK, Çorum FK'yı tek golle geçti!

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#Iğdır FK#Çorum FK#TFF 1. Lig
Iğdır FK, Çorum FKyı tek golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 19:35

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

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Iğdır FK ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi.

Tek golün çıktığı müsabakayı Iğdır FK, 1-0 kazandı.

Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Regattin dk. 65), Bruno, Ahmet Emin Engin (Semih Akyıldız dk. 78), Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 66), Cebrail Karayel (Serkan Asan dk. 25), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Muammer Sarıkaya dk. 65)

Yedekler: Furkan Köse, Aly Malle, Caner Cavlan, Thuram, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Diniyev dk. 77), Verheydt, Tunahan Ergül (Avounou dk. 63), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Ali Akman dk. 63), Atakan Cangöz (Kadir Seven dk. 83), Eren Karadağ (Atila Turan dk. 83)

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Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Hasan Ege Akdoğan, Taha İbrahim Rençber, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Bruno (dk. 14) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Landre, Atakan Cangöz, (Çorum FK), Bruno (Iğdır FK)

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#Iğdır FK#Çorum FK#TFF 1. Lig

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