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Iğdır FK, Adanaspor engelini 6 golle geçti

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#Iğdır FK#Adanaspor#1. Lig
Iğdır FK, Adanaspor engelini 6 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 19:26

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK, Ankara'nın Aktepe Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.

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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor'u 6-1 yendi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Regattin'in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Lico, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada sağ kanattan Ahmet Engin'in ortasında ceza sahası içinde Aleksic kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada Guima'nın ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Lico'nun kafayla indirdiği topu Hasan Hatipoğlu ağlara yolladı. 3-0

41. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Feyzi Yıldırım'ın şutu filelerle buluştu. 3-1

50. dakikada Regattin'in ceza sahası içinden verdiği pasla meşin yuvarlağı önünde bulan Lico, yaptığı plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 4-1

85. dakikada Iğdır FK penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Regattin'in sol üste vurduğu top filelerle buluştu. 5-1

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90+2. dakikada Iğdır FK sağ kanattan Berkan ile etkili geldi. Berkan'ın ortaya gönderdiği topala buluşan Burak meşin yuvarlağı kaleye gönderirken savunmaya çarptı. Savunmadan seken topa kaleci Jankat'ın müdahale edememesi sonucu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

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#Iğdır FK#Adanaspor#1. Lig

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