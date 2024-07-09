iFFHS dünya sıralaması açıklandı: En iyi Türk kulübü Galatasaray

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesini yayımladı. Türk takımlara arasında en başarılı kulüp 205.5 puanla kendisine 29. sırada yer bulan Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe izlerken, Kanarya 203.5 puanla 30. basamakta yer aldı. Beşiktaş 146.5 puanla 82. olurken, Trabzonspor 105.5 puanla 157. sırada yer aldı.

REAL MADRiD ZiRVEDE, M.CiTY iKiNCi

Listenin zirvesinde 371 puanla Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid bulunurken; Manchester City 369 puanla ikinciliğe geriledi. Üçüncü sırada ise 355 puanla Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen yer alıyor.