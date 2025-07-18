IFAB futbolda devrim yapacak! Penaltı ve VAR kuralları değişiyor

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Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

VAR VE PENALTIDA DEVRİM!

The Times gazetesinin haberine göre İFAB, penaltı vuruşu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında önemli değişiklikler yapacak. İFAB’ın kasım ayında yapılacak toplantısında gündeme gelmesi beklenen kural değişiklikleri şöyle:

- Penaltılarda; oyuncunun yaptığı vuruş kaleciden ya da direkten dönerse oyun durdurulacak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek.

- Hakem yanlış bir köşe vuruşu kararı verdiği takdirde VAR müdahale ederek hatanın düzeltilmesini sağlayacak.

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- VAR, ikinci sarı kartlarda da devreye girebilecek, yanlış olduğu tespit edilen karar için hakeme uyarı yapabilecek.

2026 DÜNYA KUPASI'NA YETİŞEBİLİR

Bu düzenlemelerle birlikte VAR’ın oyuna daha fazla etki etmesi ve hakem hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor. İFAB, kasım ayında yapacağı toplantıda değişiklikleri kabul ederse, genel kurulda oylama yapılacak. Buradan da olumlu sonuç çıkması halinde, yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 2026 Dünya Kupası’nda uygulanmaya başlanacak.