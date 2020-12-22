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Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

IEM Global Challenge 2020 Şampiyonu Astralis oldu

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IEM Global Challenge 2020 Şampiyonu Astralis oldu
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Büyük Final’de Team Liquid’i yenmeyi başaran Astralis, IEM Global Challenge 2020 Champions’ın kazananı oldu.

Danimarka merkezli takım yazdan beri üçüncü, Aralık ayından beri ise ikinci ödülünü aldı.

Astralis ve Team Liquid’in son karşılaşması bundan kısa bir süre önce gerçekleşmişti. Taraflar DreamHack Masters Winter European etkinliğinde Lower Bracket'in ilk turunda yarışmışlardı. Bu sefer ise takımlar büyük finalde karşı karşıyaydı. Astralis rakibine nefes almaya imkan tanımadan 3-0’lık skorla şampiyonluğu kazandı. Maş skorları ise şu şekilde: Inferno 16-11, Overpass 16-11, Dust II 16-10.

Team Liquid her ne kadar maçları kaybetmiş olsa da bu takımın yeni kadrosuyla finallere kadar çıkabileceğini göstermek için iyi bir fırsat oldu. Bu maçtan sonra Russel “Twistzz” Van Dulken Team Liquid’den ayrıldığını açıkladı. Oyuncu 2021 sezonunda Avrupa merkezli bir takımda yer alacağını paylaştı.

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