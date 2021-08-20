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eSpor
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

IEM Fall RMR turnuvaları altı bölgede başlıyor

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IEM Fall RMR turnuvaları altı bölgede başlıyor

IEM Fall RMR (Regional Major Ranking) turnuvaları altı bölgede başlıyor ve Avrupa turnuvaları LAN olarak gerçekleşiyor.

ESL, takımların PGL Major Stockholm katılımcılarını belirleyecek olan sıralamada puan kazanmaları için son şans olan RMR turnuvalarının son turunun başlayacağını duyurdu. Altı etkinliğin tamamı IEM Fall bayrağı altında gerçekleştirilecek. Altı bölgeden beşinin organizasyonu çevrimiçi gerçekleştirilecekken Avrupa turnuvaları LAN olarak gerçekleştirilecek. 24 takımın yer alacağı Avrupa karşılaşmalarının henüz nerede gerçekleşeceği bilinmiyor.

IEM Fall’a katılma hakkını kazanmak için gerçekleşecek elemeler Ağustos’un sonunda başlayarak 12 Eylül’de son bulacak.  12-16 Eylül tarihleri arasında ise kapalı elemeler olacak. 29 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ana turnuva ise 255,000 Amerikan doları ödül havuzuna sahip.

Turnuvaların gerçekleşeceği tarihler aşağıdaki gibi:

Avrupa

Ağustos 28-29 — Açık eleme #1

Eylül 2-3 — Açık eleme #2

Eylül 4-5 — Açık eleme #3

Eylül 9-10 — Açık eleme #4

Eylül 14-16 — Kapalı eleme

Eylül 29-Ekim 10 — Ana Etkinlik (LAN) 

Kuzey Amerika

Eylül 9-10 — Açık eleme #1

Eylül 11-12 — Açık eleme #2

Eylül 18-19 — Kapalı eleme

Ekim 5-10 — Ana Etkinlik 

BDT

Eylül 9-10 — Açık eleme #1

Eylül 11-12 — Açık eleme #2

Eylül 18-19 — Kapalı eleme

Eylül 29-Ekim 3 — Ana Etkinlik 

Asya

Eylül 9-10 — Açık eleme #1

Eylül 11-12 — Açık eleme #2

Eylül 17-19 — Kapalı eleme

Ekim 5-10 — Ana Etkinlik 

Güney Amerika

Eylül 9-10 — Açık eleme #1

Eylül 11-12 — Açık eleme #2

Eylül 17-19 — Kapalı eleme

Eylül 29-Ekim 3 — Ana Etkinlik 

Okyanusya

Eylül 9-10 — Açık eleme #1

Eylül 11-12 — Açık eleme #2

Eylül 17-19 — Kapalı eleme

Eylül 29-Ekim 3 — Ana Etkinlik

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