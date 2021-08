IEM Fall RMR turnuvaları altı bölgede başlıyor

ESL, takımların PGL Major Stockholm katılımcılarını belirleyecek olan sıralamada puan kazanmaları için son şans olan RMR turnuvalarının son turunun başlayacağını duyurdu. Altı etkinliğin tamamı IEM Fall bayrağı altında gerçekleştirilecek. Altı bölgeden beşinin organizasyonu çevrimiçi gerçekleştirilecekken Avrupa turnuvaları LAN olarak gerçekleştirilecek. 24 takımın yer alacağı Avrupa karşılaşmalarının henüz nerede gerçekleşeceği bilinmiyor.

IEM Fall’a katılma hakkını kazanmak için gerçekleşecek elemeler Ağustos’un sonunda başlayarak 12 Eylül’de son bulacak. 12-16 Eylül tarihleri arasında ise kapalı elemeler olacak. 29 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ana turnuva ise 255,000 Amerikan doları ödül havuzuna sahip.

Turnuvaların gerçekleşeceği tarihler aşağıdaki gibi:

#IEM Fall has been granted THE FINAL RMR of 2021! We'll be hosting competitions for all 6 regions to have a chance at qualifying for the Valve CS:GO Major!



Find all information about the tournament here ⤵️https://t.co/07MMdZqZQL pic.twitter.com/cRWXYwiCJL