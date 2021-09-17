IEM Fall kapalı elemelerine katılacak takımlar kesinleşti

Haberin Devamı

IEM Fall’a bu kadar yaklaşmışken Kuzey Amerika Bölgesi'nde açık elemeler sona erdi ve Güney Afrikalı kuruluş ATK ve Triumph, 18-19 Eylül tarihleri ​​arasında oynanacak Kapalı elemeye katılabilecek son iki takım oldu.

Takımlar, Açık Elemeler aracılığıyla Kapalı Elemeler için hak kazanıyorlar. Burayı geçtikten sonra Ana Etkinlik, yani IEM Fall’da mücadele edebilecekler. Kuzey Amerika Kapalı Elemeleri, Bad News Bears ve GODSENT gibi ev sahibi isimlerin yanı sıra 2 Brezilya takımı ve 2 Amerikan takımı içeriyor.

Team Liquid, Evil Geniuses ve FURIA, önceki performanslarına ve RMR sıralamalarına göre halihazırda ana etkinliğin bir parçası olmaya hak kazandı. Kapalı elemelerde oynayacak takımlarsa şöyle:

paiN Gaming

Bad News Bears

RBG

Triumph

TeamOne

GODSENT

Strife

ATK

Formata göre 8 takımdan ikisi elenecek ve kalan 6 takım ana etkinliğe katılacak. Bad News Bears ve GODSENT favoriler olacak, çünkü GODSENT'in kadrolarında Major kazanan 'TACO' ve Brezilyalı hayranların favorisi 'felps' gibi oldukça büyük ve tanınmış isimler var.

Bad News Bears da IEM Fall: NA'ya gitmeye çalışacak ve PGL Stockholm Major'a ulaşabilme umuduyla biraz daha RMR puanı toplayacak. Fragdelphia 15'teki galibiyetlerini yeni aldılar ve bu ivme ile kazanmaya devam etmek istiyorlar.