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IEM Fall grupları açıklandı

#IEM Fall#ESL#Regional Major Ranking
IEM Fall grupları açıklandı

6 bölgenin de bütün Regional Major Ranking etkinlikleri sona erdi.

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ESL, Avrupa'daki 24 takımlı etkinlik ve BDT ve Kuzey Amerika bölgelerindeki 12 takımlı etkinlikler dahil olmak üzere dünya çapında altı etkinlikle yaklaşan IEM Fall RMR etkinlikleri için tüm grupları duyurdu. Diğer üç RMR turnuvası Asya, Okyanusya ve Güney Amerika'daki dört takımlı etkinlikler olacak.

En büyük IEM Fall etkinliği olan Avrupa, grup başına altı takımdan oluşan en az dört gruba sahip olacak.  Bölgedeki en iyi takımların tümünü, yanında da  uzun ve sıkıcı eleme süreçlerinden geçen birkaç takımı içerecek. Grup aşaması, ilk iki takımın playoff'a gideceği şekilde, round robin formatında gerçekleşecek.

Şu ana kadar RMR'deki en iyi takım olan Heroic, Complexity'nin Major’a katılma umuduyla önemli puanlar kazanmak için oynayacağı B Grubunda yer alıyor. A Grubu'nda G2 ve mousesports, en iyi üç takımdan ikisi, şu anda Major’a katılabilecek pozisyonlarında bulunan FunPlus Phoenix ve BIG gibi takımlara karşı mücadele edecek.

OG ve Sprout, sıralama turlarının hemen kıyısında olsun ya da olmasın, Vitality tarafından yönetilen bir C Grubunda ve oyuncu molasından bu performansının merakla beklendiği bir ENCE ekibiyle mücadele edecek.

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Son olarak D Grubunda FaZe, fnatic ve DBL PONEY'in yanı sıra Bulgar takımları SKADE ve Fiend, son olarak NiP yer alıyor.

Avrupa grupları şu şekilde:

Grup A

  • BIG
  • G2
  • mousesports
  • FunPlus Phoenix
  • Copenhagen Flames
  • AURA

Grup B

  • Heroic
  • Astralis
  • Complexity
  • Sinners
  • Endpoint
  • Movistar Riders

Grup C

  • Vitality
  • OG
  • Sprout
  • Dignitas
  • Ence
  • MAD Lions

Grup D

  • FaZe
  • NiP
  • fnatic
  • SKADE
  • Fiend
  • DBL PONEY

BDT Grupları 2’ye ayrılmış 12 takımdan oluşuyor ve şu şekilde:

Grup A

  • Natus Vincere
  • Spirit
  • Entropiq
  • Nemiga
  • AVE
  • Akuma

Grup B

  • Gambit
  • pro
  • forZe
  • K23
  • Unique
  • INDE IRAE

Kuzey Amerika ve Brezilya, Kuzey Amerika RMR turnuvasındaki 10 sırayı paylaşıyor. Kalan 2 yer ise EXTREMUM ve ATK tarafından dolduruluyor. Kuzey Amerika grupları şu şekilde:

Grup A

  • Liquid
  • Bad News Bears
  • Extra Salt
  • paiN
  • EXTREMUM
  • ATK

Grup B

  • FURIA
  • Evil Geniuses
  • GODSENT
  • TeamOne
  • 00Nation
  • Triumph

Asya ve Okyanusya'daki etkinlikler dört takımlı turnuvalardır, ancak her ikisinde de IEM Fall'da tahsis edilen minimum puan miktarını kazanarak zirveye çıkacak kadar önde olduklarından, her iki bölgede de ilk iki takım arasında bir mücadele olacaktır.

Asya

  • TYLOO
  • ViCi
  • NKT
  • Checkmate

Okyanusya

  • Renegades
  • ORDER
  • LookingForOrg
  • Vertex

Güney Amerika

  • Bravos
  • MIBR
  • Sharks
  • Imperial
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#IEM Fall#ESL#Regional Major Ranking