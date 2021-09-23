IEM Fall grupları açıklandı

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ESL, Avrupa'daki 24 takımlı etkinlik ve BDT ve Kuzey Amerika bölgelerindeki 12 takımlı etkinlikler dahil olmak üzere dünya çapında altı etkinlikle yaklaşan IEM Fall RMR etkinlikleri için tüm grupları duyurdu. Diğer üç RMR turnuvası Asya, Okyanusya ve Güney Amerika'daki dört takımlı etkinlikler olacak.

En büyük IEM Fall etkinliği olan Avrupa, grup başına altı takımdan oluşan en az dört gruba sahip olacak. Bölgedeki en iyi takımların tümünü, yanında da uzun ve sıkıcı eleme süreçlerinden geçen birkaç takımı içerecek. Grup aşaması, ilk iki takımın playoff'a gideceği şekilde, round robin formatında gerçekleşecek.

Şu ana kadar RMR'deki en iyi takım olan Heroic, Complexity'nin Major’a katılma umuduyla önemli puanlar kazanmak için oynayacağı B Grubunda yer alıyor. A Grubu'nda G2 ve mousesports, en iyi üç takımdan ikisi, şu anda Major’a katılabilecek pozisyonlarında bulunan FunPlus Phoenix ve BIG gibi takımlara karşı mücadele edecek.

OG ve Sprout, sıralama turlarının hemen kıyısında olsun ya da olmasın, Vitality tarafından yönetilen bir C Grubunda ve oyuncu molasından bu performansının merakla beklendiği bir ENCE ekibiyle mücadele edecek.

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Son olarak D Grubunda FaZe, fnatic ve DBL PONEY'in yanı sıra Bulgar takımları SKADE ve Fiend, son olarak NiP yer alıyor.

Avrupa grupları şu şekilde:

Grup A

BIG

G2

mousesports

FunPlus Phoenix

Copenhagen Flames

AURA

Grup B

Heroic

Astralis

Complexity

Sinners

Endpoint

Movistar Riders

Grup C

Vitality

OG

Sprout

Dignitas

Ence

MAD Lions

Grup D

FaZe

NiP

fnatic

SKADE

Fiend

DBL PONEY

BDT Grupları 2’ye ayrılmış 12 takımdan oluşuyor ve şu şekilde:

Grup A

Natus Vincere

Spirit

Entropiq

Nemiga

AVE

Akuma

Grup B

Gambit

pro

forZe

K23

Unique

INDE IRAE

Kuzey Amerika ve Brezilya, Kuzey Amerika RMR turnuvasındaki 10 sırayı paylaşıyor. Kalan 2 yer ise EXTREMUM ve ATK tarafından dolduruluyor. Kuzey Amerika grupları şu şekilde:

Grup A

Liquid

Bad News Bears

Extra Salt

paiN

EXTREMUM

ATK

Grup B

FURIA

Evil Geniuses

GODSENT

TeamOne

00Nation

Triumph

Asya ve Okyanusya'daki etkinlikler dört takımlı turnuvalardır, ancak her ikisinde de IEM Fall'da tahsis edilen minimum puan miktarını kazanarak zirveye çıkacak kadar önde olduklarından, her iki bölgede de ilk iki takım arasında bir mücadele olacaktır.

Asya

TYLOO

ViCi

NKT

Checkmate

Okyanusya

Renegades

ORDER

LookingForOrg

Vertex

Güney Amerika