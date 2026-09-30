İddiaları ilk kez Ali Koç dile getirmişti

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK ve hakem teşkilatından 6 kişinin gözaltına alınmasına yol açan iddiaları ilk kez Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç dile getirmişti. Koç, 18 Eylül 2025’te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yaptığı ziyaret sonrası şunları söylemişti:

Başkanımıza, evrakta sahtecilik, sınav sorularının paylaşılması, istenen hakemlerin kayrılması ve istenmeyenlere mobing yapılmasının bir kültür haline geldiğini aktardım. Ferhat Gündoğdu FaceTime ile hakemleri arayıp ‘Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın’ gibi manipülatif söylemlerde bulunuyor... Hakemlere ‘HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz’ tehdidi yapılıyor. Ferdi Karadoruk da yükselmesi istenen hakemlere ‘Şu sorulara çalışın’ mesajı atıyor. Ben yaşadığım sürece Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu öyle ya da böyle tüm ülke görecek.”