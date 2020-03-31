İddaa'dan bir ilk daha! "Masa Tenisi" maçları CANLI BAHİS fırsatıyla Misli.com'da...

Bu bir ilandır

Corona virüsü salgını futbolda ve basketbolda birçok lige ara verilmesine neden oldu. Futbolda Belarus devam ederken, basketbolda da Tayvan ile ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Bu ara, iddaa literatürümüze "Masa Tenisi" diye bir sporun da varlığını sokmuş oldu.

Her gün onlarca maç iddaa bültenine girerken, bugün itibariyle "Canlı Bahis" keyfi de yaşamaya başlayacağız!

Bugün saat 15:30'da, Dmitrie Aleksandr Volkov ile Alexander Gribkov'u karşı karşıya getirecek olan Rusya Liga Pro karşılaşmasına maç öncesi MBS2 fırsatıyla iddaa oynayabilir durumdasınız.

Karşılaşma sırasında ise CANLI İDDAA aktif olacak!

Volkov ile Gribkov'un kapışması devam ederken siz de canlı canlı Misli.com'da iddaa oynayabileceksiniz...

Gelen haberlere bakılırsa, "Masa Tenisi" oynanmaya ve iddaa bülteninde yerini almaya devam ettiği müddetçe birçok CANLI İDDAA fırsatı daha Misli.com'da sizleri bekliyor olacak.

Tüm maçların listesine ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...





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