iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş avantajlı, Fenerbahçe'ye 150 katı...

Bu bir ilandır

Beşiktaş, Dolmbahçe'de Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybederken; Galatasaray, Denizli deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü.

Aynı anda Fenerbahçe de Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 boyun eğerken, Süper Lig'in zirvesinde Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlendi ve sarı lacivertliler rakiplerinin 2 puan gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ HALA FAVORİ, FENERBAHÇE'YE 150 KATI!

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 41. hafta maçları öncesinde verilen iddaa oranı 1,12'ydi. Fatih Karagümrük yenilgisi ve Galatasaray'ın farklı galibiyeti sonrası yeni oran 1,18 oldu.

Galatasaray 41. haftaya üçüncü sırada girerken, 42. hafta öncesi işi genel averaja bırakmış bir şekilde yoluna devam ediyor.

11,00 olan iddaa oranı 2,90'a gerilemiş durumda...

Ve Fenerbahçe... Sarı lacivertliler eğer Sivasspor'u yenebilmiş olsaydı son haftaya lider girecekti. Kadıköy'deki 2-1'lik yenilgi bir anda bu üç takım arasında onları en geriye atmış oldu.

Hafta başında 4,50 olarak açılan iddaa şampiyonluk oranı an itibariyle 150,00'ye ulaşmış durumda...

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