İddaa'da 5 maç buldu, misli misli oynadı! 13 bin 453 TL kazandı...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta, sistemli buz hokeyi kuponu yapan "KillerJoker" adlı bir üye, iddaa'dan 4 bin 860 TL kazanmıştı. 4 maçlık kuponda "Sistem 3-4" işaretlemiş ve fire vermeden müthiş bir kazanç elde etmişti.

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

İDDAA'DA 5 MAÇ BULDU, MİSLİ MİSLİ OYNADI! 13 BİN 453 TL KAZANDI...

Nikaragua ve Belarus'ta futbol devam ediyor, Nikaragua'da ayrıca basketbol sezonu da başladı.

Bu iki ülkedeki spor organizasyonlarını tek kuponda toplayan "galatakedisi" adlı Misli.com üyesi, 5 maçlık kuponuyla efsane kazanç elde etti!

VARAN 1! Belarus Ligi'nde Brest, evinde Dinamo Minsk'i konuk etti ve mücadele 2-1 sona erdi. Kuponun ilk maçı "KG VAR" olarak kazandırdı!

VARAN 2-3-4-5! Nikaragua'da futbolun şampiyonu belli oldu, basketbolda ise heyecan devam ediyor. Tam 4 maçı birden iddaa kuponuna alan "galatakedisi" hepsinin yanına teker teker "tik" attı!

Önce kuponu 62 misli oynadı, ardından 4 kez de arka arkaya...

Tek kuponda 3 bin 363 TL kazanırken, 4 kuponun toplam kazancı 13 bin 453 TL oldu!

İşte o kupon ...





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