İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru...

Bu bir ilandır

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u Denizlispor'la yenişememiş ve o maç tecrübeli teknik adamın yeşil-beyazlı ekipte son maçı olmuştu.

O karşılaşmaya iddaa oynayıp "beraberlik" tercihini kuponuna alan bir Misli.com üyesi 16 bin 146 TL kazanmıştı!

O kuponun detayına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY 20 YILLIK SALTANATI SONLANDIRDI, 22 BİN 696 TL KAZANDIRDI!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan derbi, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı kırmızılıların 20 yılı aşkın süren deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasreti, Onyekuru'nun etkili futboluyla sona erdi...

3,30'luk iddaa oranıyla "Galatasaray kazanır" tercihini Misli.com'da iddaa kuponuna koyan bir üye, 7 maçlık kuponla 22 bin 696 TL kazandı! Kuponda maçlardan biri de 90+1'de kazandı...

VARAN 1! La Liga'da haftanın en zorlu maçlarından birinde, Atletico Madrid'in konuğu Villarreal'di. Liverpool galibiyetinin moraliyle Atletico hata yapmadı ve 3-1 kazandı, kazandırdı!

VARAN 2! 22 Aralık 1999, Galatasaray için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son tarihti. Takımın o zaman başında Fatih Terim vardı. Terim, 23 Şubat Pazar günü yine tarih yazdı, Onyekuru önderliğinde sarı-lacivertli rakibini deviren sarı-kırmızılılar hem 20 yılı aşkın süren saltanatı sonlandırdı hem de 3,30'luk iddaa oranı kazandırdı!

VARAN 3! İspanya Segunda'da düşme potasında yer alan Extremadura, Francisco de la Hera'da dakikalar 75'i gösterdiğinde 2-1 gerideydi. 90+1'de ise Jose Antonio Pardo Lucas'ın golüyle tabelayı 3-2'ye çevirdi, 2,00'lik oranı cebe attırdı!

İşte o efsane kupon!

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Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk etmişti...