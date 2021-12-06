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İda Ultra’da şampiyonlar belli oldu

#İda Ultra#Şampiyon#Kaz Dağları
İda Ultra’da şampiyonlar belli oldu

Yunan mitolojisine göre Tanrıların Tanrısı Zeus’un doğduğu yer olarak bilinen Kazdağları’nda bu yıl 5.’si düzenlenen İda Ultra sponsored by Karspor büyük bir coşku ile koşuldu. Yağmurlu, zor ve keyifli şartlarda 25 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda İda Ultra’da 4 kategorinin şampiyonları da belli oldu. Zorlu mücadelede 114 KM’lik parkuru kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer mutlu sonla tamamladı.

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Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, bir kez daha Türkiye’nin en önemli ultra maratonlarından biri olan İda Ultra sponsored by Karspor’a ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 1700 sporcunun yer aldığı organizasyon, yağmurlu hava ve zor şartlara karşın büyük bir coşku ve keyifleile tamamlandı. Edremit Belediyesi’nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra’da 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda tüm kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

Edremit Körfezi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihle bugünü birleştiren parkuruyla ilk kez 2016’da yapılan Türkiye’nin ilk kış ultra maratonu İda Ultra’da merakla beklenen 114 kilometrelik mücadelede kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Elena Polyakova oldu. Bitiş çizgisine 15 saat 49 dakika 28.71 saniyede gelen Polyakova’nın ardından Seda Nur Çelik ikinci, Mahya Karbalaii de üçüncü oldu.

Erkeklerde de büyük çekişmenin yaşandığı İda Ultra kategorisinde şampiyonluk Oğuzhan Emre Singer’e gitti. Salih BuluT’un ikinci olduğu 114 kilometrelik parkurda podyumu tamamlayan isim ise Konstantin Mansurov’du.

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66 kilometrelik İda Half Ultra’da birincilik erkeklerde Aleksandr Firsov, kadınlar da Alisa Prokhorova’nın oldu. İda Ultra’nın üçüncü kategorisi olan Run Zues’ta şampiyonluklar erkeklerde İrem Can Ayaz’a, kadınlarda ise Nuray Bulut Göktepe’ye gitti.

Büyük bir katılımın olduğu 15 Kilometrelik köy koşunda da büyük bir heyecan yaşandı. Erkeklerde Abdurrahman Çavdar’In kazandığı mücadeleyi kadınlarda da Serpil Budak ilk sırada noktaladı.

Finişte evlenme teklifi

Bu sene 5. kez düzenlenen İDA Ultra sponsored by Karspor’un bitiş çizgisinde ilginç bir olay yaşandı. Mücadelede yer alan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel’e evlenme teklif etti. Seyircilerin ve arkadaşlarının alkışları arasında Beyza Güzel bu teklifi kabul etti.

Pandemi kurallarının uygulandığı maratonda tüm kategorilerin ilk 3’leri ise şöyle oluştu:

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İDA MARATONU
KADIN                                               DERECE
1- Elena Polyakova                        15:49:28.71
2- Seda Nur Çelik                            17:47:49
3- Mayha Karbalaii                         17:55:33

ERKEK                                                DERECE
1- Oğuzhan Emre Singer               12:20:40.01
2- Salih Bulut                                   12:37:22.59
3- Konstantin Mansurov               13:03:57.67

 

İDA HALF ULTRA
KADIN                                               DERECE
1- Alisa Prokhorova                       7:52:06.08
2- Rezeda Galyamova                   8:12:50.10
3- Hacer Uslu                                   8:56:07.28

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ERKEK                                                DERECE
1- Aleksandr Firsov                        6:35:08.82
2- Mahmut Yavuz                           7:06:27.41
3- Bahadır Ozan Singer                 7:12:14.80

 

RUN ZEUS
KADIN                                               DERECE
1- Nilay Bulut Göktepe                 3:39:08.03
2- Burçin Atlı                                    3:53:49.07
3- Beyza Güzel                                 3:55:41.06

ERKEK                                                DERECE
1- İrem Can Ayaz                            3:02:36.05
2- Cihan Akbaba                             3:21:33.05
3- Vehbi Kurşun                               3:22:25.03

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KÖY KOŞUSU
KADIN                                                DERECE
1- Serpil Budak                                1:28:19.68
2- Okyanus Yıldız                            1:35:50.04
3- Kumsal Pınargözü                      1:38:29.40

ERKEK
1- Abdurrahman Çavdar               1:12:01.60
2- Mehmet Aydıngör                     1:14:07.57
3- İlker Kökçe                                  1:18:04.01

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#İda Ultra#Şampiyon#Kaz Dağları

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