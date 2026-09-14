Icardi'ye transferde bir büyük şok daha: 'Teknik direktör soyunma odasında görmek istemiyor!'

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Dört yıllık Galatasaray kariyerine 1 Haziran itibarıyla nokta koyarak sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi, aradan geçen 3.5 aylık süreye rağmen henüz kendisine takım bulamadı.

İtalyan basını, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

LAZIO GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLADI

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Mauro Icardi ile Lazio arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Yaz transfer döneminde Lazio'ya transfer olmaya sıcak bakmayan Arjantinli golcünün bu kez mavi-beyazlılara transfer olmak için oldukça istekli olduğu belirtildi.

GATTUSO İSTEMİYOR, İKNA EDİLİRSE TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Ancak Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun Icardi'yi soyunma odasında görmek istemediği ve bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

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Haberde transferde belirleyici ismin Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso olacağı vurgulanarak, hem Lazio yönetiminin hem de Icardi cephesinin İtalyan teknik ile yeni görüşmelerde bulunarak fikrini değiştirmeye çalışacağı belirtildi.

Transfer için somut adım atılıp atılmayacağı ya da dosyanın tamamen rafa kaldırılıp kaldırılmayacağı bu görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Icardi daha önce İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları giymişti.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 134 maça çıkan Icardi, 77 gol atıp 25 de asist üreterek toplamda 102 gole doğrudan katkı sağladı.