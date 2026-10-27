Icardi'ye sürpriz talip! Görüşmeler başladı

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30 Haziran'da Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, aradan geçen 5 aylık süre zarfına rağmen henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Boşta kalan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun geleceğine dair İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BETIS, ICARDI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sezonun ikinci yarısında hücum hattındaki alternatiflerin artırılmasını istemesi üzerine Mauro Icardi'yi gündemine aldı.

"FIRSAT TRANSFERİ" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Arjantinli golcünün temsilcileriyle ilk temasları kurulduğu ancak henüz bir resmi teklif sunulmadığı belirtilirken, bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının Endülüs ekibi tarafından önemli bir fırsat olarak görüldüğü ifade edildi.

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EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ KONUSU

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yaklaşık 10 milyon euro maaş kazandığı belirtilen Icardi'nin Real Betis'e transferinin önündeki en büyük engelin ise şu an için maaş konusu kaydedildi. Bu meblağın Betis'in ödeme imkanlarının çok üzerinde olduğu, Icardi'nin Sevilla ekibine transfer olabilmesi için son maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerektiği aktarıldı.

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Icardi'yle Real Betis'in yanı sıra Juventus, Elche, Everton, Tottenham, Benfica ve PAOK'un da yakından takip ilgilendiği iddia ediliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 134 resmi maça çıkan Arjantinli santrfor, 77 gol - 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağlamış ve adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştı.