Icardi'ye "Dalya" plaketi!

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye, mücadele öncesi 100. resmi maç plaketi verildi.

Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.