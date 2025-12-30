Icardi'ye Avrupa devi talip: Transferde domino etkisi! 5 sezon sonra bir ilk olabilir

Haberin Devamı

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve sezon sezonu kulüple sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.

1 Ocak itibarıyla istediği kulüple görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip olan Arjantinli golcü için İtalyan devi talip oldu.

MILAN İSTİYOR

Serie A ekiplerinden Milan, santrfor transferinde tecrübeli oyuncuyu alternatif adaylar arasına aldı.

Gazzetta'da yer alan haberde; Milan'ın, olası bir Christopher Nkunku ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye aldığı belirtildi.

ALTERNATİFLER ARASINDA

Öte yandan adaylar arasında Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif, Giovane Santana do Nascimento , ve Rayan Vitor Simplicio Rocha'nın da olduğu ifade edildi.

5 SEZON SONRA BİR İLK OLABİLİR

Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi, 2019/20 sezonunun ardından İtalya'ya geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE





Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için Milan ile temasa geçtiği yazılmıştı.

GALATASARAY'DA ICARDI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 23 maçta sırtına geçiren Icardi, rakip fileleri 9 kez sarsmayı başardı.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 110 maça çıkan Arjantinli forvet, 70 gol - 22 asist üretti.