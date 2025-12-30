Icardi'ye Avrupa devi talip: Transferde domino etkisi! 5 sezon sonra bir ilk olabilir

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve sezon sezonu kulüple sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.
1 Ocak itibarıyla istediği kulüple görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip olan Arjantinli golcü için İtalyan devi talip oldu.
MILAN İSTİYOR
Serie A ekiplerinden Milan, santrfor transferinde tecrübeli oyuncuyu alternatif adaylar arasına aldı.
Gazzetta'da yer alan haberde; Milan'ın, olası bir Christopher Nkunku ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye aldığı belirtildi.
ALTERNATİFLER ARASINDA
Öte yandan adaylar arasında Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif, Giovane Santana do Nascimento , ve Rayan Vitor Simplicio Rocha'nın da olduğu ifade edildi.
5 SEZON SONRA BİR İLK OLABİLİR
Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi, 2019/20 sezonunun ardından İtalya'ya geri dönmüş olacak.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için Milan ile temasa geçtiği yazılmıştı.
GALATASARAY'DA ICARDI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 23 maçta sırtına geçiren Icardi, rakip fileleri 9 kez sarsmayı başardı.
Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 110 maça çıkan Arjantinli forvet, 70 gol - 22 asist üretti.