Icardi'ye Avrupa devi talip: Transferde domino etkisi! 5 sezon sonra bir ilk olabilir

#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir talip çıktı. Milan'ın Arjantinli yıldızı transfer gündemine aldığı yazıldı.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve sezon sezonu kulüple sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.

1 Ocak itibarıyla istediği kulüple görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip olan Arjantinli golcü için İtalyan devi talip oldu.

MILAN İSTİYOR

Serie A ekiplerinden Milan, santrfor transferinde tecrübeli oyuncuyu alternatif adaylar arasına aldı.

Gazzetta'da yer alan haberde; Milan'ın, olası bir Christopher Nkunku ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye aldığı belirtildi.

ALTERNATİFLER ARASINDA

Öte yandan adaylar arasında Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif, Giovane Santana do Nascimento , ve Rayan Vitor Simplicio Rocha'nın da olduğu ifade edildi.

5 SEZON SONRA BİR İLK OLABİLİR 

Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi, 2019/20 sezonunun ardından İtalya'ya geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için Milan ile temasa geçtiği yazılmıştı. 

GALATASARAY'DA ICARDI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 23 maçta sırtına geçiren Icardi, rakip fileleri 9 kez sarsmayı başardı.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 110 maça çıkan Arjantinli forvet, 70 gol - 22 asist üretti.

#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

