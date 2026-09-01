Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı: Görüşüyoruz

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’da transfer döneminin son saatleri hareketli geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso’nun uzun süredir istediği Andrea Pinamonti transferinin ardından başkent ekibinin hücum hattına bir takviye daha yapabileceği belirtiliyor.

Lazio’nun forvet ve hücum bölgesinde farklı taktik seçenekler sunabilecek bir oyuncu arayışında olduğu ifade edilirken, listenin üst sıralarında Dennis Man’ın bulunduğu kaydedildi. Parma’nın ardından PSV Eindhoven forması giyen Rumen futbolcunun, Gattuso’nun hücum planlarında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

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Ancak Lazio için gündeme gelen isim yalnızca Man değil. İtalyan basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi için de sürpriz bir hamle yapabilir. Arjantinli yıldızın Lazio seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Icardi’nin menajeri Letterio Pino da Lazio iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulundu. Pino, başkent ekibinin oyuncusuna yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, “Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullandı.