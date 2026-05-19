Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması: Başkan Dursun Özbek ile toplantıda ne konuşuldu?

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan kaptan Icardi'nin menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sözleşme şartlarını masaya yatırmak üzere Icardi’nin menajeri Elio Pino’yu İstanbul’a davet etti. İkilinin bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştirdiği ancak tarafların henüz ortak bir noktada buluşamadığı öğrenildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDİLMESİ İSTENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, yıllık 10 milyon Euro kazanan tecrübeli golcüden fedakarlık beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. kulüp, Icardi'den maaşında yüzde 50'yi aşan bir indirime gitmesini talep ediyor.

"BAZI ENGELLER VAR"

Sürecin perde arkasını Tivibu Spor’a aktaran menajer Elio Pino, transferin önündeki pürüzleri açıkça dile getirdi. Pino yaptığı açıklamada "Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldik. Ancak sözleşme uzatma konusunda önümüzde bazı engeller bulunuyor. Görüşmelerimiz şu an için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 47 maçta 2093 dakika süre bulan Arjantinli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.