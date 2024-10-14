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Icardi'nin menajerinden açıklama: İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Icardı#Süper Lig
Icardinin menajerinden açıklama: İtalyaya dönmesi sürpriz olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 19:14

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, yıldız golcünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

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Galatasaray'daki sözleşmesi devam eden Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.

Milli takım arasında ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, yıldız oyuncunun geleceği hakkında İtalya'da açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR ONU ÇOK SEVDİ"

TuttoMercatoWeb'e konuşan Letteri Pino, "Mauro Icardi, Galatasaray'da çok goller attı ve asistler yaptı. İstatistiklere bakabilirsiniz. Taraftar onu çok sevdi. O da kulübü çok seviyor." dedi.

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"İTALYA'YA DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Icardi'nin ayrılığı için açık kapı bırakan Pino, "Icardi'nin İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz. Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor. Ancak kim böyle bir sevgiyi bırakıp gitmek ister? Taraftarın bu sevgisinden vazgeçmek çok zor. Diğer takımların taraftarları bile seviyor!" şeklinde konuştu.

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"MAURO 'HEMEN ALALIM' DEMİŞ"

Icardi'nin Osimhen transferi için fikrini söylediğini açıklayan Pino, "Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da 'Hemen alalım' demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

 

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#Galatasaray#Icardı#Süper Lig

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