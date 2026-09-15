Icardi'nin Lazio transferi suya düştü: Gattuso istemedi! İşte dikkat çeken gerçek

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibinin gündeminde yer alan Arjantinli golcü için teknik direktör Gennaro Gattuso'nun olumsuz görüş bildirdiği ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı öne sürüldü.

İtalyan basınında bir süredir Lazio'nun bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için girişimlerde bulunduğu yazılıyordu. Yaz transfer döneminde de Arjantinli golcüyle ilgilenen başkent temsilcisinin, transfer döneminin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünden faydalanarak Icardi'yi kadrosuna katmayı planladığı belirtilmişti.

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GATTUSO'DAN TRANSFERE VETO!

Sportmediaset'in haberine göre Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Icardi transferine sıcak bakmadı.

Tecrübeli teknik adamın, Arjantinli futbolcunun takıma katılmasının soyunma odasındaki mevcut dengeyi ve istikrarı olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü ifade edildi.

Gattuso'nun ayrıca Icardi'yi ikinci forvet alternatifi olarak kadroya katmak için ödenecek maliyeti de yüksek bulduğu aktarıldı.

PINAMONTI'YE GÜVENDİĞİ YAZILDI

Gattuso'nun forvet hattındaki tercihini ise Andrea Pinamonti'den yana kullandığı belirtildi. İtalyan teknik adamın, hücumun merkezinde Pinamonti'ye güvenmeye devam etmek istediği ve bu nedenle Icardi transferinden vazgeçildiği kaydedildi.

EVERTON DA OLMAMIŞTI

33 yaşındaki golcü, transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton ile de görüşmeler gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla 134 maça çıkan Icardi, 77 gol atıp 25 de asist üreterek toplamda 102 gole doğrudan katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı forma altında dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Icardi, yaz döneminde kulüpten ayrılmıştı.

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