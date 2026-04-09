Icardi'nin kardeşinden olay itiraflar: Aileye kin besliyor, 10 yıldır görüşmüyoruz!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kardeşin Guido Icardi, Arjantin televizyonuna konuştu.

Guido Icardi, yaptığı açıklamalarda Mauro ile 10 yıldır konuşmadıklarını, golcü futbolcunun kendisini ailesinden uzaklaştırdığını itiraf etti.

Guido Icardi'nin açıklamaları ve kendisine yöneltilen sorular şu şekilde oldu:

"Mauro'yu değiştiren şey, futbolda büyük başarı yakalaması ve çok para kazanmasıydı. Çok mütevazı bir geçmişten geliyorduk. Çok fakirdik. Hatta bir futbol kulübünün tesislerinde kaldık. Şimdi ekonomik ve sosyal olarak o kadar çok gelişti ki, başka bir seviyede.

- Kardeşinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için durumdan faydalanıyorsun -

Ortaya koyduğum şeyler kamuoyunun bildiği şeyler, örneğin kardeşimle ilişkimin olmadığı ve uzun zamandır aramızın açık olduğu gerçeği; herkesin bildiği bir şey ve bunu sosyal medyada da dile getirebilirim.

- Mauro Icardi'nin 10 yıldır ailesiyle görüşmemesine dair:

Bu benim için kişisel bir şey değil. Bütün aileye karşı kin besliyor. Kendini uzaklaştırıyor. Bunu asla anlamayacağım. Kardeşim hakkında asla kötü konuşmadım ama durum böyle. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum benim için kötü bir şey değil. Nereye gidersem gideyim, Mauro'nun kardeşiyim.

Kendi giyim markamızı kuracaktık ama birdenbire her şey unutuldu. Bize ne zaman geri döneceğini merak etsem de, giderek daha da uzaklaştığını fark ettim.

Yeğenlerim benim düğünüme geldiler ve amcaları Guido ile güzel vakit geçirdiler. Bunu mutlaka hatırlayacaklardır. Kardeşimle aramdaki olanlar onları ilgilendirmiyor. 10 yıl birbirimizden uzak kalmamız farklı bir konu."

