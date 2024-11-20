Icardi'den Wanda Nara paylaşımı: 2 saat boyunca evimde beni taciz etti

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından garip bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.