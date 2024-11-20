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Icardi'den Wanda Nara paylaşımı: 2 saat boyunca evimde beni taciz etti

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Icardiden Wanda Nara paylaşımı: 2 saat boyunca evimde beni taciz etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 20:31

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından garip bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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