Icardi'den Wanda Nara için zehir zemberek açıklama: Madde madde sıraladı! China Suarez ile ilişkisini duyurdu

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın çalkantılı ilişkisinde gelişmeler bitmek bilmiyor.

L-GANTE'DEN AYRILAN WANDA NARA KIZLARIYLA BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde rapçi L-Gante'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, önceki günü kızlarıyla birlikte geçirdi. Nara, kızlarıyla fotoğraflar paylaştı.

ICARDI'DEN 15 MADDELİK WANDA NARA AÇIKLAMASI

Mauro Icardi, dün akşam saatlerinde Wanda Nara ile boşanma sürecinde yaşananlara ve kızlarının durumuna dair 4 sayfalık bir açıklama yaptı.

Herkesin bildiği gibi çocuklarımla ilgili hiçbir şeyi kamuoyuna açıklamak benim tarzım değil. Şimdiye kadar hakim ve çocuk koruma görevlisinin talimatlarına uyduk ancak kızlarımın annesinin işlediği tüm acımasız yalanlara yanıt vermek zorundayım. Ne zamana kadar yalanlara inanmayı ve bu şekilde yaşamayı sürdüreceğiz?

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1- Sahte bir şiddet ihbarıyla kendi evimden dışlandım.

2- Santa Barbara'da bir cumartesi sabahı, diz ameliyatımdan birkaç saat öncesinde bir başka sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Sonuç negatif çıktı, evde silah yoktu, kimseye zarar vermedim. Evde tek başıma uyuyordum.

3- Çocuklarımı 13 Aralık'da teslim almam gerekiyordu ancak anneleri 17 Aralık'a kadar telefonlarını kapattı çünkü sevgilisiyle Avrupa'da tatildeydi. Daha sonra bu kişiyle ilişkilerinin 3 yıl öncesine dayandığını söyledi. Bana ve çocuklarına bu kişiyle sadece arkadaş olduğunu yemin ederek söylüyordu. (Tüm bunlara rağmen hala diğer insanları suçluyorlar, ne kadar ikiyüzlü değil mi?)

4- 25 Aralık'ta mahkeme kararınca çocukları alması gerekiyordu. Noel'i babalarıyla, yılbaşını anneleriyle geçirmeleri gerekiytordu ancak istediğini alamadığı için Punta del Este'ye gitti ve 10 milyon peso kefaleti olmadığını iddia etti. Ama özel uçak için parası vardı ve tatile gitti. Daha önce kendisine 10 bin dolar göndermiştim. Çocuklarına, onları alacağına dair verdiği sözü bile tutamadı, onları bavulları hazırken yalnız bıraktı. Ben ise hiç tereddüt etmeden arkadaşlarımla yılbaşı planlarımı iptal edip kızlarımla kaldım. Bu son iki yıldız yaptığı gibi önceliklerini kızlarına değil farklı yönlere çevirdiğinin ispatıydı.

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5- Tatilleri bittiğinde çocukları ona teslim etmemi istedi, 20 gün boyunca telefonda arayarak kızlarımı manipüle etti. Çocuklarım ise ona babalarıyla mutlu olduklarını söyledi. Burada eğlenceli bir aile ortamı, kendi yaşlarındaki arkadaşlarıyla oyun imkanları vardı. Yine de annelerine kötü bir şey söyleyemiyorlardı.

6- Daha da ileri gierek çocuklarıma onları 5 Ocak'da alacağını söyledi. Onlar hazır şekilde beklediler ama yine gelmedi. Avukatlarımın müdahalesiyle çocukları, annelerinin talep ettiği gibi bir benzin istasyonundan 6 Ocak'ta teslim alabildi.

7- Kızlarıma hiçbir zaman anneleri hakkında kötü bir şey söylemedim. Aileyi yıkmaya neden olan kişinin, 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonunda bunu itiraf edene kadar onlara rapçi ile ilgili bir şey söylemedim. Bu kişi, kızlarımız Türkiye'de okurken Arjantin'e yerleşti. Bu rapçi 3 ay boyunca hapisteyken Arjantin'de değildi.

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8- O rapçi de benim gibi kandırıldı. Ocak 2023'te sevgiisinin Senegal asıllı bir futbolcuyla (Keita Balde) Dubai'de olduğunu öğrendi. Aynı gün oğlunun doğum günü partisindeydi ancak partinin bitimine 30 dakika kala gelebildi.

9- Avrupa'da çalışabiliyordu, İtalya'da büyük bir başarı elde etti. Kızlarımız Arjantin'de hiçbir zaman yaşamadı.

10- Kamuoyunda beni küçük düşürmeye çalışıyor ancak ben ailemizi ve kızlarımızı kurtarmak için gösterdiğim çaba ve mücadeleyle gurur duyuyorum.

11- Beni itibarsızlaştırmaya çalışırken çocuklarına zarar verdiğini göremiyor. Annesinin, babasının ya da üvey babasının özel hayatını halka açması çocukların utanmasına sebep oluyor. Onun için bu mesele, çocuklarından daha önemli bir hale gelmiş durumda.

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12- Son olarak çocuklarını 20 gün görmedikten sonra aklına gelen ilk şey onları manipüle etmek oldu. Onlara ailemizi mahvedenin ben olduğunu düşündürdü. Kızlarına aslında bu ilişkinin 3 yıl önce başladığını ve kendisinin bunu resmen kabul ettiğini söyleyecek cesareti yok.

13- Son olarak, kızlarımın China'yı her zaman biliyor olması. Kızlarım China'nın hayranı, onun şarkılarını dinlemek için sürekli vakit harcıyorlar. Bunun kanıtları mevcut.

14- Söylediğim ya da yayınladığım her şeyi kızlarımın annesi tarafından söylenen yalanlar ve iftiralar yüzünden yapıyorum.

15- Kızlarımın tüm bunları yaşaması beni incitiyor. Anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle ediliyorlar. Adalete güveniyorum ve eminim ki doğru yoldayım. Benden şikayetçi oldular, beni kirletmek istediler ama gerçekler her zaman galip gelir.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Mauro Icardi, bu açıklamanın ardından yeni sevgilisi Chjina Suarez ile kızlarının birlikte olduğu fotoğraflar paylaştı.

Icardi paylaşımında 'Sevgi̇ her zaman nefrete karşı kazanır' ifadelerine yer verdi.

WANDA NARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ADALET İSTİYORUM

Wanda Nara ise geçen hafta yaptığı bir paylaşımda Icardi ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

"5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum."