Icardi'den Wanda Nara açıklaması: Beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı olay sonrası bir açıklama yaptı.

El Trece TV'de yayınlanan programda sözlerine yer verilen Icardi; "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü. Bu da psikolojik şiddettir." dedi.

Yaşanan olan sonrası Wanda Nara'nın şikayetinin ardından olayla ilgili dava açılmıştı. Tarafların bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.