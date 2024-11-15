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Icardi'den Wanda Nara açıklaması: Beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Icardiden Wanda Nara açıklaması: Beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:00

Arjantin'de yaşanan olay sonrası Wanda Nara tarafından şikayet edilen ve mahkemeye çıkacak olan Mauro Icardi'den açıklama geldi.

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı olay sonrası bir açıklama yaptı.

El Trece TV'de yayınlanan programda sözlerine yer verilen Icardi; "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü. Bu da psikolojik şiddettir." dedi.

Yaşanan olan sonrası Wanda Nara'nın şikayetinin ardından olayla ilgili dava açılmıştı. Tarafların bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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