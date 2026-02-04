Icardi'den geleceği hakkında açıklama!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan, mücadelenin ardından konuştu.

KAAN AYHAN: JUVENTUS'TAN KORKMUYORUZ

"Bizim için iyi bir maç oldu. Bazı şeyleri gördük. Bazı oyuncular yeni pozisyonda oynadı. Yeni, genç oyuncularımızı gördük. Bu açıdan iyi bir maç oldu. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik. Oyun tarzımız ve sonuçla mutluyuz. Ahmed ve rakip kaleci için üzgünüz. Ahmed bu kadar maçtayken, gol ve asistle oynarken maçın böyle bitmesine üzüldük. İnşallah en kısa sürede aramıza döner.

Başka büyük bir takım bizi bekliyor. Korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum. Buradaki maçta taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Oradaki maç zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Güçlü bir takımız. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Korkmadan mücadele edeceğiz ve inşallah iki maçta galip çıkacağız."

ICARDI: HAZİRANA KADAR SÖZLEŞMEM VAR

"Çok mutluyum. Büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim.

Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız her zaman motive oluyorsunuz.

Geleceğimi göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Hazirana kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız."