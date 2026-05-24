Icardi'den Galatasaray'ın teklifine beklenmedik yanıt!

#Galatasaray#Mauro Icardi#Sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı yönetiminin yaptığı teklife olumsuz dönüş yaptı ve kendi isteklerini iletti.

Galatasaray'da yönetimin sözleşme yenilemek istediği Mauro İcardi’nin kendisine önerilen ücreti düşük bulduğu iddia edildi.

Başkan Dursun Özbek, bu sezon net 10 milyon Euro alan Arjantinli futbolcuya 5 milyon Euro önerirken, İtalya ve Suudi Arabistan’dan talipleri olan İcardi, rakamın yükseltilmesini istedi.

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI DA İSTİYOR

Halen Uzak Doğu’da tatilde bulunan İcardi, kararını Türkiye’ye dönüşünde bildirecek.

Tecrübeli futbolcunun ayrıca, daha fazla forma şansı bulabileceği takımlardan gelecek tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.

