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Icardi'den duygusal açıklama! Galatasaray'da kalacak mı?

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#Galatasaray#Icardi#Transfer
Icardiden duygusal açıklama Galatasarayda kalacak mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 14:25

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı konusuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Süper Lig'de bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hedef yeniden bir galibiyet serisine başlayarak Fenerbahçe ile aradaki puan farkını korumak veya açmak.

Sarı-kırmızılı takım son olarak deplasmanda Konyaspor'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup omuş ve 14 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, PSG'den kiralık olarak foma giyen golcü futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorluyor.

Özellikle derbilerde attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbine giren Icardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Erden Timur, sezon sonunda Icardi'nin bonservisini almak için girişimde bulunacaklarını söylemişti.

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"GALATASARAY'DA KALACAK MISIN?"

Takım arkadaşları da Arjantinli golcünün geleceğini merak ediyor. Sabah'ın haberine göre Florya'da gerçekleşen sohbetlerde Icardi'ye hep 'Galatasaray'da kalacak mısın?' şeklinde sorular soruluyor.

Icardi'nin ise bu sorulara net bir şekilde 'Galatasaray'da kalmak istiyorum.' şeklinde cevap verdiği ve Galatasaray'daki hislerini şu sözlerle ifade ettiği belirtildi: Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada ise inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla çıktığı 14 lig maçında 9 gol ve 6 asistlik bir performansı bulunuyor.

 

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#Galatasaray#Icardi#Transfer

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